Мак-Фол: Единственный вариант для Путина – соврать о победе и вывести войска РФ из Украины

Единственный логический вариант действий для президента России Владимира Путина – это соврать гражданам РФ о якобы победе в Украине и вывести войска с территории нашего государства. Только тогда глава Кремля сможет не потерять так называемое достоинство перед россиянами.

Бывший посол США в России (2011-2014 годы), профессор политических наук Центра по демократии, развитию и верховенству закона при Стэнфордском университете, директор Института международных исследований Фримана-Сполгли (FSI) Майкл Мак-Фол считает, что в шестом пакете санкций Евросоюза удастся ввести эмбарго на российскую нефть.

– Я ожидаю, что будут новые санкции на эмбарго. Это большое достижение и прогресс. Представьте, вы говорили об этом два месяца назад, когда все европейцы ответили, что ни в коем случае не могут этого сделать. Мол, это слишком сложно, слишком дорого для нас. Заметен сильный прогресс. Конечно, есть проблема с несколькими странами, но в целом есть прогресс, — убежден он.

Майкл Мак-Фол считает, что невозможно выиграть войну без вооружения, которое сейчас предоставляют западные союзники. Он отметил, что поддерживает действия администрации США, которая поставляет нашему государству необходимую технику.

— Американская военная помощь – это гораздо больше, чем было даже две недели назад. Это большой прогресс. И встреча министров на базе Рамштайн в Германии – это историческое событие. Это значит, что все наши союзники сейчас понимают, что нужно помогать Украине до победы. Я на 100% поддерживаю администрацию президента США Джо Байдена и то, что они делают. $30 млрд, из которых $20 млрд – это военная техника. Единственный пробел – это самолеты, которые, я надеюсь, они тоже поддержат.

Бывший посол США в РФ предположил, как президент России Владимир Путин может выйти из этой войны и не потерять лицо перед жителями Российской Федерации.

– Путин будет говорить то, что хочет, и не всегда это будет правдой. Я надеюсь, что 9 мая он будет говорить, что мы (РФ, — Ред.) якобы победили (конечно, это будет ложью, но Украина понимает, что для него правда не имеет никакого значения). Мы (Россия, – Ред.) якобы победили и идем домой. Путин уже проиграл войну. Он хотел захватить украинцев, будто это не другая нация, как он все это говорит. Путин хотел расширить Российскую Федерацию – ему не удалось. Так называемая денацификация – не получилось. Демилитаризация – не получилась. Захватить Киев – не удалось. Путин говорит, что это специальная военная операция. Это тоже не получится. Для него лучше говорить, что мы победили и уходим. Так он сможет сохранить лицо. Россиянам будет безразлично, что они услышат – правду или нет.