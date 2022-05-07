В пятницу, 6 мая, в Беларуси был оглашен приговор россиянке Софии Сапеге – девушке белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Почти год тому назад они были задержаны после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Как сообщает белорусский правозащитный центр Вясна, девушку приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такой приговор вынес Гродненский областной суд, поддержав тем самым требование прокуратуры.

Сапегу признали виновной по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130) и в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 179).

Помимо 6 лет колонии, суд обязал Сапегу выплатить “потерпевшим” компенсацию морального ущерба в размере 167 500 рублей (около 47 тыс. евро) и 7 488 рублей судебной пошлины (более 2 тыс. евро).

Судебные слушания по делу Софии Сапеги, которую правозащитники признали политзаключенной, проходили с конца марта этого года в закрытом режиме.

Приговор можно обжаловать в апелляционной инстанции.

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Палітзняволенай Сафіі Сапега прысудзілі 6 гадоў калоніі Нагадаем, Сафію затрымалі 23 траўня 2021 года разам з Раманам Пратасевічам — самалёт авіякампаніі Ryanair, у якім яны ляцелі, прымусілі зрабіць пасадку ў Нацыянальным аэрапорце «Мінск».https://t.co/1mSfriKoq3 pic.twitter.com/i5Tcj229YV — Viasna (@viasna96) May 6, 2022

Что известно о задержании Сапеги и в чем ее обвиняют

Софии Сапеге – 24 года. Она гражданка РФ, определенное время проживала с матерью в Беларуси, а училась в Литве.

23 мая 2021 года Сапегу и ее парня – белорусского блогера, бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета Ryanair.

Telegram-канал Nexta известен тем, что жестко критиковал режим Александра Лукашенко, публиковал расследования о коррупции Лукашенко и его окружения, поддерживал протесты в Беларуси.

Самолет направлялся из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Беларусью, поступил сигнал, что он якобы заминирован. Поэтому самолет экстренно посадили, а Протасевича и Сапегу задержали.

Впоследствии бывший авиадиспетчер минского аэропорта рассказал следователям, что сообщение о заминировании самолета Ryanair было фальшивым, а экстренная посадка лайнера – это операция по задержанию Протасевича, организованная разведкой Беларуси.

Софию Сапегу обвинили в том, что она как редактор Telegram-канала Черная книга Беларуси публиковала личные данные белорусских силовиков, судей, чиновников и журналистов государственных СМИ. Сначала девушка находилась в СИЗО, но затем заключила досудебное соглашение со следствием, и ее перевели под домашний арест.

Первоначально Сапегу обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, среди которых: разжигание социальной розни; насилие или угроза применения насилия в отношении работников органов внутренних дел; угроза убийства или насилия в отношении судьи; препятствование законной профессиональной деятельности журналиста; незаконный сбор информации о частной жизни и персональных данных.

В конце концов, из семи статей остались две, по которым Софии Сапеге и вынесли приговор.

Источник: Правозащитный центр Вясна, БЕЛТА, Deutsche Welle