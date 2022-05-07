Президент США Джо Байден заявил представителям своей разведки, что недавние сообщения в СМИ относительно обмена информацией с Украиной были контрпродуктивными.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников администрации президента.

Во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден заявил, что подобные сообщения “отвлекают от нашей цели”.

Другой чиновник утверждает, что Байден приказал остановить утечку информации.

Кроме того, телеканал добавил, что Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.

Недавно в СМИ появилась информация, что разведка США могла помочь Украине потопить крейсер Москва. В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли конкретной информации относительно позиции российского военного корабля.

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По его словам, Украина имеет собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военные корабли, которые она и использовала в этом случае.

Источник: NBC