Президент США Джо Байден заявил представителям своей разведки, что недавние сообщения в СМИ относительно обмена информацией с Украиной были контрпродуктивными.
Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на чиновников администрации президента.
Во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден заявил, что подобные сообщения “отвлекают от нашей цели”.
Другой чиновник утверждает, что Байден приказал остановить утечку информации.
Кроме того, телеканал добавил, что Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.
Недавно в СМИ появилась информация, что разведка США могла помочь Украине потопить крейсер Москва. В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли конкретной информации относительно позиции российского военного корабля.
По его словам, Украина имеет собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военные корабли, которые она и использовала в этом случае.
Источник: NBC