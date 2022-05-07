Представители правительств стран Запада сомневаются в готовности Кремля применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Financial Times, комментарии которой представили чиновники из Соединенных Штатов и стран Евросоюза.

По мнению западных чиновников и аналитиков, в России смирились с тем, что применение какого-либо вида ядерного оружия станет слишком большой угрозой для самой Российской Федерации из-за уже анонсированных реакций со стороны стран Запада. В то же время РФ будет пытаться и дальше повышать напряжение, чтобы Соединенные Штаты и ЕС прекратили помогать Украине.

Чиновница Европейского Союза на условиях анонимности рассказала, что сейчас силы РФ сосредоточены на Донбассе, поэтому увеличение эскалации или прямой конфликт с НАТО в случае применения ядерного оружия пока не является тем вариантом развития событий, к которому готовы в Кремле.

Бывший глава департамента ядерной политики в Пентагоне Леонор Томеро предположил, что Вашингтон может осуществить военное вмешательство в том случае, если РФ применит тактическое ядерное оружие против населения в Украине.

Во всяком случае, по ее словам, применение ядерного оружия РФ заставит весь мир отреагировать должным образом.

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— Мы не хотим, чтобы они снова переоценили свои силы или опирались на ложные ожидания. Нам следует отметить, что для них (россиян – Ред.) последствия (от использования ядерного оружия – Ред.) будут сокрушительными, — сказала она.

Другим признаком для сомнений среди западных членов правительства к применению ядерного оружия РФ стали поставки тяжелого вооружения в Украину.

Впрочем, среди западных чиновников есть опасения, что в России пойдут на эскалацию из-за использования химического или биологического оружия.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Скотт Саган, который в настоящее время преподает политологию в Стэнфордском университете, рассказал, что стратегия сдерживания ядерной войны заключается в том, чтобы скрыть от противника суть и цель ответного удара. По мнению Скотта Сагона, немало сигналов происходит “за закрытыми дверьми”.

В современных реалиях, считает он, уже никто не руководствуется старой тактикой времен Холодной войны, когда за ядерные удары наступит аналогичный ответ.

Издание, ссылаясь на ряд специалистов, пишет, что они предостерегают от умаления угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ в Украине. Поскольку в течение многих лет Кремль инвестировал много денег в разработку тактических ядерных боезарядов с низким радиусом поражения.

Financial Times отмечает, что российские государственные телеканалы создают устрашение, в которых рассказывают о готовности политического руководства России к ведению ядерной войны, ведь считают “поражение российской армии” недопустимым.

Так, например, на государственном телеканале Россия-1 29 апреля показали карту Европы, где инфографикой показано количество секунд, необходимых для нанесения ядерных ударов из Калининградской области в разные столицы Европы.

В то же время, российский пропагандист Дмитрий Киселев 1 мая выступил с анимированным видео, в котором российская ракета Сармат полностью уничтожает Британские острова. В эфире он пригрозил премьер-министру Великобритании словами “Один удар, Борис, и Британия под водой”, ранее неоднократно выступавший с публичной поддержкой увеличения вооруженной помощи Украине.