Путин пытается перекрутить историю, чтобы оправдать войну против Украины — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в историческом ревизионизме.

— Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою непровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое знают, что Владимир Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух тех, кто преобладал во время Второй мировой войны. Они мужественно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в свободной и мирной Европе, — заявил он на фоне подготовки России к празднованию Дня победы в войне против нацизма.

По его словам, мир имеет “священную обязанность” перед погибшими во Второй мировой войне.

— Отмечая завершение Второй мировой войны в Европе, мы имеем священную обязанность перед павшими: говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто в наше время стоит на защите свободы. Поскольку в Европе снова бурлит война, необходимо решительно противостоять тем, кто теперь пытается манипулировать исторической памятью, считает Блинкен.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы объявить Россию спонсором терроризма.

Теперь юристы должны убедиться, что действия Кремля юридически отвечают критериям для внесения в список спонсоров терроризма. Внесение РФ в такой перечень повлечет за собой штрафы, в частности, ограничения на иностранную помощь, запрет экспорта оборонных товаров и другие меры.

Источник: Госсдепартамент США