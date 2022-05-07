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В речи упомянул об Украине: в Париже прошла инаугурация Макрона

Юлия Соколова редактор ленты
Інаугурація Еммануеля Макрона

В субботу, 7 мая, в Париже (Франция) состоялась церемония инаугурации Эммануэля Макрона на второй президентский срок.

Церемония стартовала в 11.00 по местному времени в Елисейском дворце и длилась более часа.

На церемонии инаугурации присутствовало около 450 человек: бывшие президенты Франции, члены правительства, политики, спортсмены, религиозные деятели и т.д.

В начале церемонии глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус объявил официальные результаты президентских выборов, согласно которым победил Эммануэль Макрон с результатом 58,55%.

В своей речи Фабиус упомянул о трех ключевых проблемах, которые стоят перед Макроном: война в Украине и вызовы безопасности в Европе; изменение климата; вызовы демократии и социальной справедливости.

После подтверждения нового президентского мандата Макрон был объявлен Великим Магистром ордена Почетного легиона. Ему преподнесли золотую цепь ордена.

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После этого Макрон произнес свою программную речь, в которой очертил ключевые шаги на следующий пятилетний президентский срок.

Согласно традиции, раздался 21 пушечный выстрел из военно-мемориального комплекса Дом Инвалидов (Les Invalides). А во дворе Елисейского дворца прошла церемония смотра французских войск под звуки Марсельезы.

Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
Інаугурація Еммануеля Макрона
В речи упомянул об Украине: в Париже прошла инаугурация Макрона / 5 фотографий

Следует отметить, что второй президентский срок Эммануэля Макрона официально стартует с 14 мая (поскольку 13 мая завершается первый срок).

О чем говорил Макрон в своей речи

Инаугурационная речь Эммануэля Макрона проходила под лозунгом Действовать!

Президент Франции, в частности, упомянул о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия. Макрон отметил, что Париж должен действовать, чтобы “помочь демократии и мужеству победить”.

По словам политика, и Франция, и Европа должны будут действовать, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию этого вооруженного конфликта в Восточной Европе, способствовать развитию демократии и борьбе с изменениями климата.

Макрон пообещал упростить бюрократические процедуры, создать рабочие места, а также сделать так, чтобы Франция стала экологическим государством.

– В первую очередь действовать во избежание любой эскалации после российской агрессии в Украине. Действовать, чтобы сделать нашу страну сильнее в сельскохозяйственной, промышленной, научной и творческой сферах… Действовать, чтобы сделать нашу страну экологическим государством, каким оно должно быть. Действовать, чтобы продолжать бороться с неравенством, действовать, чтобы продолжать добиваться прогресса для всех, действовать, чтобы продолжать защищать наших соотечественников, – заявил Макрон.

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Он очертил приоритетные проблемы, которые придется решать в течение следующего президентского срока: война в Украине, сельское хозяйство, реиндустриализация, экология, сокращение безработицы, единство страны, безопасность, социальное неравенство.

Макрон пообещал сделать Францию “сильнее”. А для этого он намерен управлять “новым методом”: “планируя, реформируя и объединяя” французов.

– Действие в эти времена связано со сплоченностью, уважением, объединением всех. Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические отношения в обществе, — добавил он.

Макрон подчеркнул, что, переизбрав его, Франция выбрала “проект независимости в дестабилизированном мире”.

– Там, где другие народы, подвергшись националистическому искушению, ностальгии по прошлому и звукам идеологических сирен, которые, как считалось, остались в прошлом веке, выбрали отступление, французский народ сделал выбор в пользу ясного и понятного проекта будущего. Это республиканский и европейский проект, – сообщил президент Франции.

В заключение Макрон пообещал служить стране и всему французскому народу.

Как известно, во время состоявшегося 24 апреля второго тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон победил свою соперницу Марин Ле Пен, набрав 58,55% голосов. Макрон стал первым за последние 20 лет действующим президентом Франции, переизбранным на второй срок.

Источник: France 24, CNN, BFM TV

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Фото: Getty Images

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