В субботу, 7 мая, в Париже (Франция) состоялась церемония инаугурации Эммануэля Макрона на второй президентский срок.

Церемония стартовала в 11.00 по местному времени в Елисейском дворце и длилась более часа.

На церемонии инаугурации присутствовало около 450 человек: бывшие президенты Франции, члены правительства, политики, спортсмены, религиозные деятели и т.д.

В начале церемонии глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус объявил официальные результаты президентских выборов, согласно которым победил Эммануэль Макрон с результатом 58,55%.

В своей речи Фабиус упомянул о трех ключевых проблемах, которые стоят перед Макроном: война в Украине и вызовы безопасности в Европе; изменение климата; вызовы демократии и социальной справедливости.

После подтверждения нового президентского мандата Макрон был объявлен Великим Магистром ордена Почетного легиона. Ему преподнесли золотую цепь ордена.

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После этого Макрон произнес свою программную речь, в которой очертил ключевые шаги на следующий пятилетний президентский срок.

Servir ce pays.

Servir nos concitoyens.

Servir notre jeunesse. https://t.co/4jAEldKZQy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 7, 2022

Согласно традиции, раздался 21 пушечный выстрел из военно-мемориального комплекса Дом Инвалидов (Les Invalides). А во дворе Елисейского дворца прошла церемония смотра французских войск под звуки Марсельезы.

В речи упомянул об Украине: в Париже прошла инаугурация Макрона / 5 фотографий

Следует отметить, что второй президентский срок Эммануэля Макрона официально стартует с 14 мая (поскольку 13 мая завершается первый срок).

О чем говорил Макрон в своей речи

Инаугурационная речь Эммануэля Макрона проходила под лозунгом Действовать!

Президент Франции, в частности, упомянул о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия. Макрон отметил, что Париж должен действовать, чтобы “помочь демократии и мужеству победить”.

По словам политика, и Франция, и Европа должны будут действовать, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию этого вооруженного конфликта в Восточной Европе, способствовать развитию демократии и борьбе с изменениями климата.

Макрон пообещал упростить бюрократические процедуры, создать рабочие места, а также сделать так, чтобы Франция стала экологическим государством.

– В первую очередь действовать во избежание любой эскалации после российской агрессии в Украине. Действовать, чтобы сделать нашу страну сильнее в сельскохозяйственной, промышленной, научной и творческой сферах… Действовать, чтобы сделать нашу страну экологическим государством, каким оно должно быть. Действовать, чтобы продолжать бороться с неравенством, действовать, чтобы продолжать добиваться прогресса для всех, действовать, чтобы продолжать защищать наших соотечественников, – заявил Макрон.

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Он очертил приоритетные проблемы, которые придется решать в течение следующего президентского срока: война в Украине, сельское хозяйство, реиндустриализация, экология, сокращение безработицы, единство страны, безопасность, социальное неравенство.

Макрон пообещал сделать Францию “сильнее”. А для этого он намерен управлять “новым методом”: “планируя, реформируя и объединяя” французов.

– Действие в эти времена связано со сплоченностью, уважением, объединением всех. Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические отношения в обществе, — добавил он.

Макрон подчеркнул, что, переизбрав его, Франция выбрала “проект независимости в дестабилизированном мире”.

– Там, где другие народы, подвергшись националистическому искушению, ностальгии по прошлому и звукам идеологических сирен, которые, как считалось, остались в прошлом веке, выбрали отступление, французский народ сделал выбор в пользу ясного и понятного проекта будущего. Это республиканский и европейский проект, – сообщил президент Франции.

В заключение Макрон пообещал служить стране и всему французскому народу.

Как известно, во время состоявшегося 24 апреля второго тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон победил свою соперницу Марин Ле Пен, набрав 58,55% голосов. Макрон стал первым за последние 20 лет действующим президентом Франции, переизбранным на второй срок.

Источник: France 24, CNN, BFM TV