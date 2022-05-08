Началась виртуальная встреча лидеров Большой семерки (G7), участие в которой возьмет президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Отмечается, что по результатам встречи ожидается обсуждение вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Более того, ранее в администрации президента США отмечали, что намеренно решили провести встречу за день до ежегодного празднования Дня Победы в России.

Кроме прочего, лидеры стран Большой семерки отведут встречу последним событиям в Украине, поддержке Киева и, как отмечалось, ожидается демонстрация “сохраняющегося единства Большой семерки” в их коллективном ответе.

В повестку дня, как отмечает CNN, будут также включены новые санкции против России.

Ранее Факты ICTV писали, в чем символизм встречи лидеров Большой семерки именно 8 мая и какое значение это может иметь для Украины.