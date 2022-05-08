Режим Путина будет привлечен к ответственности: Трасс об авиаударе по Белогоровке

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала бомбардировку россиянами школы в Белогоровке Луганской области.

Трасс отметила, что она в ужасе от российской бомбардировки школы, которая привела к гибели невинных людей, которые укрывались от российских бомб.

— Преднамеренный удар по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре — являются военным преступлениям. Мы гарантируем, что режим Путина будет привлечен к ответственности, – написала она в Twitter.

Напоминаем, что в результате авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области предварительно погибли 60 человек.

Авиаудар по Белогоровке российские военные совершили 7 мая в 16.37. В результате обстрела вспыхнули пожары в зданиях дома культуры и школы. В бомбоубежище последней скрывались около 90 жителей поселка.