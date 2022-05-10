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В Берлине на журналистку Мосейчук напал русскоязычный гражданин — посольство Украины в ФРГ

Юля Захарченко редактор ленты
Берлін акція

В Берлине русскоязычный гражданин пытался нанести телесные повреждения корреспондентке украинского телеканала Наталье Мосейчук. Съемочная группа готовила сюжет о мероприятиях по почтению памяти погибших во Второй мировой войне.

В официальном заявлении посольства Украины в Германии отметили, что нападение на журналистов телеканала 1+1 произошло на территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке.

Посольство Украины в Германии призвало полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы привлечь участников нападения к ответственности за совершенное.

– Посольству Украины в ФРГ известно об этом инциденте. Полиция Берлина проинформирована о событиях на территории мемориального комплекса. Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно быстрее провести следствие по нападению на представителей СМИ и привлечь виновных к ответственности, — говорится в сообщении.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Берлине напали на съемочную группу украинского телеканала во время съемки сюжета. Журналисты готовили видеозапись о мерах по оказанию почестей памяти погибших.

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Фото: Depositphotos

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