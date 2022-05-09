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Ваши действия позорят всех солдат Второй мировой: глава Минобороны Британии о параде Путина

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ваши действия позорят всех солдат Второй мировой: глава Минобороны Британии о параде Путина

Выступление Путина 9 мая на военном параде в Москве засвидетельствовало отчаяние Кремля в своих преступных планах в отношении Украины.

Об этом официально заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

— Путин, его ближайшее окружение и генералы теперь отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века, — отметил он.

По словам главы Минобороны Британии, действия российской армии позорят бойцов Второй мировой войны. Он призвал российских генералов предстать перед военными судами за все те преступления, которые были совершены после полномасштабного вторжения в Украину.

— Для вас не может быть дня победы, есть лишь бесчестье… Путин разрывает как прошлое России, так и ее будущее, — добавил британский министр.

Бен Уоллес также прокомментировал слова Путина о том, что нападение на Украину — это оправдание тому, что Россия якобы “была окружена” войсками НАТО.

— На долю НАТО приходится 6% его сухопутной границы. Это не окружение, если речь идет лишь о 6%. Насчет баз НАТО в Украине, то я уверен, что украинский посол скажет вам, что у них не было никаких баз НАТО, – заметил Бен Уоллес.

По мнению главы Минобороны Великобритании, Путин “верит в то, во что хочет верить”, и это свидетельствует о его отчаянии.

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Источни: Gov.UK

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