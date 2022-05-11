РФ отстает от своих планов по войне в Украине на две недели — Пентагон

Президенту РФ не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей после того, как он перебросил войска на Восток и Юг Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает The Guardian.

Россия не смогла добиться выполнения своих планов по захвату Донбасса и Юга Украины.

По данным Пентагона, Россия отстает от своих планов по войне в Украине на две недели.

— Президент РФ Владимир Путин отстал от того, что он, по его мнению, мог бы захватить на Донбассе и Юге Украины примерно на две недели, — считает чиновник Пентагона.

Ранее в Пентагоне сообщили, что российской армии, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.