Цены ниже, чем у Газпрома: Болгария договорилась о поставках газа из США

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки с июня после того, как российский Газпром прекратил транспортировку голубого топлива в эту страну.

Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне.

— Реальные поставки сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже, чем у Газпрома, которые начнутся в июне, — говорится в сообщении правительства.

Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии вместе с солидарностью с ЕС.

27 апреля Газпром прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить за него в рублях.

Болгария потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, из которых более 90% поступало из России. Страна активизировала переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа и надеется договориться о соглашениях по СПГ через терминалы в Греции и Турции.

Согласно подсчетам Bloomberg, ежедневная продажа газа Газпромом на ключевые внешние рынки в апреле упала до самого низкого уровня за последние три месяца. Газпром экспортировал в апреле в среднем 387 млн кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР – это на 22% меньше, чем было в марте.

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Источник: BGNES