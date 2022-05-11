Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее предоставление Украине кандидата в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что его страна будет лоббировать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

— Мы будем лоббировать страны Европейского Союза в Западной Европе к скорейшему предоставлению Украине статуса страны-кандидата в ЕС, — заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину как в гуманитарном плане, так и военном, посылая военную технику для защиты собственной страны. Дуда добавил, что украинцы также защищают Европу и особенно ее восточную часть от “амбиций и имперских планов сегодняшней России”.

— Мы также знаем, что сегодня это нужно украинскому обществу, чтобы оно чувствовало себя принятым на Западе, поэтому идея предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС настолько важна, – отметил он.

Дуда сообщил, что принял предложение президента Словакии “провести своеобразную лоббистскую миссию для Украины среди коллег в странах ЕС в Западной Европе”.

— Особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить статус кандидата. Мы не сомневаемся, что она (Украина, — Ред.) должна получить этот статус как можно скорее, и постараемся заручить Украину поддержкой в ​​разных местах, — сказал Дуда.

Опрос Flash Eurobarometer, проведенный в апреле во всех странах ЕС, свидетельствует, что 66% европейцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Наибольшая поддержка Украины в Португалии, где вступление в ЕС поддержали 87% респондентов. Далее следуют Эстония (83%), Литва (82%), Польша (81%) и Ирландия (79%).

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Источник: PAP