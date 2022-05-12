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В Словении прогремел мощный взрыв на химзаводе: есть раненые и пропавшие без вести

Юлия Соколова, редактор ленты
Завод у Словенії

В четверг, 12 мая, прогремел мощный взрыв на химическом заводе Melamin в городе Кочевье (Словения).

По информации местных СМИ, взрыв произошел около 8.35, после чего возник сильный пожар.

Взрыв был настолько мощным, что с домов поблизости упала штукатурка, а в соседнем медицинском центре и дома престарелых вылетели окна. Были повреждены и другие постройки, расположенные рядом.

В Управлении по вопросам гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий проинформировали, что в результате инцидента более 20 человек получили ранения, и двое из них с тяжелыми травмами госпитализированы.

– По нашим данным, более 20 человек получили ранения, двое из них получили тяжелые ожоги и были госпитализированы, — отмечается в сообщении ведомства.

Впоследствии директор завода Сречко Штефаныч в комментарии СМИ проинформировал, что ему известно о шести раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что раненых может быть больше: шестеро – это те, кому оказали помощь непосредственно на заводе, а другие могли обращаться к врачам самостоятельно.

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Несколько человек (четверо или пятеро) до сих пор считаются пропавшими без вести. По словам Штефаныча, маловероятно, что они выжили.

– К сожалению, приходится предполагать, что пропавшие без вести, вероятно, погибли, поскольку условия были таковы, что выжить было сложно, — отметил он.

Всего на предприятии работают более 190 человек.

Штефаныч также проинформировал, что предварительно известно о причинах взрыва.

– Взрыв произошел на перегрузочной станции, куда прибыла загруженная цистерна. Мы еще выясняем, почему произошел взрыв, – рассказал директор завода, добавив, что опасности следующего взрыва нет.

Спасатели уже ликвидировали пожар и производят охлаждение. Здание завода получило сильные повреждения.

Местные власти заверили, что ущерб окружающей среде не нанесен. В то же время людей, проживающих вблизи завода, призывают оставаться дома, закрывать окна и двери. В целом, местным жителям советуют находиться в радиусе 500 метров от места взрыва.

Основным видом деятельности завода Melamin является производство пластмасс, красок, лаков и другой продукции. Предприятие работает с 1954 года.

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Источник: RTV Slovenija, 24ur.com

Фото: melamin.si

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