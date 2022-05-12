В четверг, 12 мая, прогремел мощный взрыв на химическом заводе Melamin в городе Кочевье (Словения).
По информации местных СМИ, взрыв произошел около 8.35, после чего возник сильный пожар.
Взрыв был настолько мощным, что с домов поблизости упала штукатурка, а в соседнем медицинском центре и дома престарелых вылетели окна. Были повреждены и другие постройки, расположенные рядом.
В Управлении по вопросам гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий проинформировали, что в результате инцидента более 20 человек получили ранения, и двое из них с тяжелыми травмами госпитализированы.
– По нашим данным, более 20 человек получили ранения, двое из них получили тяжелые ожоги и были госпитализированы, — отмечается в сообщении ведомства.
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Intervencija poteka uspešno. Požar je pogašen, gasilske enote izvajajo hlajenje.
Po naših podatkih je več kot 20 poškodovanih, dva sta huje opečena in prepeljana v @ukclj.
Zgradba je hudo poškodovana, udar je povzročil popokana okna tudi v okolici.
— Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) May 12, 2022
Впоследствии директор завода Сречко Штефаныч в комментарии СМИ проинформировал, что ему известно о шести раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что раненых может быть больше: шестеро – это те, кому оказали помощь непосредственно на заводе, а другие могли обращаться к врачам самостоятельно.
Несколько человек (четверо или пятеро) до сих пор считаются пропавшими без вести. По словам Штефаныча, маловероятно, что они выжили.
– К сожалению, приходится предполагать, что пропавшие без вести, вероятно, погибли, поскольку условия были таковы, что выжить было сложно, — отметил он.
Всего на предприятии работают более 190 человек.
Ekipa N1 je v Kočevju, kjer je zjutraj v kemični tovarni Melamin odjeknila močna eksplozija. Zrak je nasičen s črnim in gostim dimom. pic.twitter.com/aJz0LPSrtg
— N1 Slovenija (@n1slovenija) May 12, 2022
Штефаныч также проинформировал, что предварительно известно о причинах взрыва.
– Взрыв произошел на перегрузочной станции, куда прибыла загруженная цистерна. Мы еще выясняем, почему произошел взрыв, – рассказал директор завода, добавив, что опасности следующего взрыва нет.
Спасатели уже ликвидировали пожар и производят охлаждение. Здание завода получило сильные повреждения.
Ojej, v Melaminu v Kočevju huda eksplozija. Vse je streslo. Groza!
Foto via FB. pic.twitter.com/zJEjcyCUkl
— NATAŠA BRIŠKI (@DC43) May 12, 2022
Po zadnjih podatkih Uprave za zaščito in reševanje je več kot 20 ljudi poškodovanih, dva hudo opečena so prepeljali v ljubljanski klinični center. https://t.co/25LLj5qFeK
— ????MMC RTV Slovenija (@rtvslo) May 12, 2022
Местные власти заверили, что ущерб окружающей среде не нанесен. В то же время людей, проживающих вблизи завода, призывают оставаться дома, закрывать окна и двери. В целом, местным жителям советуют находиться в радиусе 500 метров от места взрыва.
Основным видом деятельности завода Melamin является производство пластмасс, красок, лаков и другой продукции. Предприятие работает с 1954 года.
Источник: RTV Slovenija, 24ur.com
Фото: melamin.si