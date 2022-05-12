Украине понадобится 100 лет, чтобы справиться с последствиями войны с РФ — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украине понадобится 100 лет, чтобы справиться с последствиями войны с Россией из-за неразорванных снарядов и бомб, которые останутся в земле.

Об этом сообщает новостное агентство AFP.

Шольц добавил, что страны Запада должны будут вместе помогать Украине, чтобы скорее ее отстроить после окончания войны.

Он также рассказал, что в Германии спустя 77 лет с момента окончания Второй мировой войны до сих пор находят бомбы и обезвреживают их.

— Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия — все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве, — сказал он.