Ушел из жизни президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Аль Нахайян в возрасте 73 лет.

Правитель Абу-Даби умер в пятницу, 13 мая, сообщает Министерство по делам президента ОАЭ.

— Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации, миру в связи со смертью его Высочества шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ, – говорится в заявлении.

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян занимал должность президента Объединенных Арабских Эмиратов с 3 ноября 2004 года.

Он был избран преемником своего отца, покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, ставшего первым президентом ОАЭ в 1971 году. Он возглавлял страну до своей смерти 2 ноября 2004 года.

Шейх Халифа родился в 1948 году, был вторым президентом ОАЭ и 16 правителем эмирата Абу-Даби. Он был старшим сыном шейха Заида. Став президентом ОАЭ, шейх Халифа возглавил значительную реструктуризацию как федерального правительства, так и правительства Абу-Даби.

Шейх Халифа руководил развитием нефтегазового сектора и переходных отраслей, успешно способствовавших диверсификации экономики страны. Кроме того, он выступил с инициативой развития системы выдвижения членов Федерального национального совета, что рассматривалось как первый шаг к установлению прямых выборов в ОАЭ.

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Источник: Khaleej Times