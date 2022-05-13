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Ушел из жизни президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян

Юля Захарченко, редактор ленты
Ушел из жизни президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян

Ушел из жизни президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Аль Нахайян в возрасте 73 лет.

Правитель Абу-Даби умер в пятницу, 13 мая, сообщает Министерство по делам президента ОАЭ.

— Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации, миру в связи со смертью его Высочества шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ, – говорится в заявлении.

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян занимал должность президента Объединенных Арабских Эмиратов с 3 ноября 2004 года.

Он был избран преемником своего отца, покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, ставшего первым президентом ОАЭ в 1971 году. Он возглавлял страну до своей смерти 2 ноября 2004 года.

Шейх Халифа родился в 1948 году, был вторым президентом ОАЭ и 16 правителем эмирата Абу-Даби. Он был старшим сыном шейха Заида. Став президентом ОАЭ, шейх Халифа возглавил значительную реструктуризацию как федерального правительства, так и правительства Абу-Даби.

Шейх Халифа руководил развитием нефтегазового сектора и переходных отраслей, успешно способствовавших диверсификации экономики страны. Кроме того, он выступил с инициативой развития системы выдвижения членов Федерального национального совета, что рассматривалось как первый шаг к установлению прямых выборов в ОАЭ.

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Источник: Khaleej Times

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Фото: Getty Images

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