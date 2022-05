Российский генерал с опытом в Сирии: в CNN рассказали, кто руководил обстрелами Харькова

После начала полномасштабного вторжения Россия ударила по меньшей мере двумя десятками кассетных боеприпасов по Харькову и другим городам Украины. Иностранным изданиям стало известно, что 56-летний российский генерал Александр Журавлев, совершавший зверства в Сирии, отдавал приказы о кассетной бомбардировке мирных жителей Украины.

Его назначили офицером в 1980-х годах, когда тот служил в бывшей Чехословакии. После распада СССР генерал начал служить в танковых частях.

????Russian general who oversaw atrocities in Syria led cluster bomb attacks on civilians in Ukraine. CNN identified 11 Smerch rocket strikes on residential #Kharkiv???????? launched by rocket artillery brigade led by Col.Gen Alexander ZHURAVLYOV in Belgorod????????—war crimes under int’l law. pic.twitter.com/uJI3qbim4k

