Российский генерал с опытом в Сирии: в CNN рассказали, кто руководил обстрелами Харькова

После начала полномасштабного вторжения Россия ударила по меньшей мере двумя десятками кассетных боеприпасов по Харькову и другим городам Украины. Иностранным изданиям стало известно, что 56-летний российский генерал Александр Журавлев, совершавший зверства в Сирии, отдавал приказы о кассетной бомбардировке мирных жителей Украины.

Его назначили офицером в 1980-х годах, когда тот служил в бывшей Чехословакии. После распада СССР генерал начал служить в танковых частях.

????Russian general who oversaw atrocities in Syria led cluster bomb attacks on civilians in Ukraine. CNN identified 11 Smerch rocket strikes on residential #Kharkiv???????? launched by rocket artillery brigade led by Col.Gen Alexander ZHURAVLYOV in Belgorod????????—war crimes under int’l law. pic.twitter.com/uJI3qbim4k — ????????Paula Chertok???????????? (@PaulaChertok) May 12, 2022

Трижды отправлен в Сирию, он впервые стал командующим российскими войсками во время своего второго пребывания в РФ в июле 2016 года. Перед тем, как он вступил в должность, Москва втянулась в кровавую борьбу за захват города Алеппо.

Руководство Журавлева стало катализатором штурма Алеппо в Сирии. После возглавления военной операции российская армия быстро усилила атаку на территорию и завершила осаду густонаселенного города. Тогда очень многие люди погибли, а РФ выработала новую агрессивную тактику против мирных жителей в Сирии: осада города, морение голодом, бомбардировка и покорение.

Во время его командования резко увеличилось количество задокументированных атак кассетными боеприпасами в Алеппо. В 2015 году Минобороны России отрицало использование кассетных боеприпасов в Сирии. Похожая ситуация происходит сейчас, когда РФ отрицает убийства мирных жителей, прикрываясь так называемой спецоперацией.

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В Харькове местные жители знают, как взрываются кассетные боеприпасы. Они ежедневно вспоминают о смерти и разрушениях, вызванных страной-агрессором Россией. Улицы были заполнены ранеными, повсюду лежат обломки разбитого стекла, а автомобили охватил огонь.

Один из очевидцев рассказал, что только в его жилом доме в результате одной атаки были ранены до десятка человек.

Кассетные боеприпасы содержат множество взрывчатых веществ, которые, попадая на землю, по масштабу могут охватить несколько футбольных полей. Россия обычно сбрасывает их с самолета, запускает с земли или моря. Они разработаны так, чтобы взрываться во время удара на землю или асфальт, но почти треть остаются неразорванными, создавая смертельную опасность для гражданского населения в течение многих последующих лет.

Кассетные бомбы запрещены международной Конвенцией о кассетных боеприпасах 2010 года. В документе говорится о запрете использования, передачи, производства и накопления этого оружия. Среди стран, не подписавших этот договор, есть Россия и Израиль.