Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Действия РФ могут повлечь новые кризисы: Бербок о кражах зерна из Украины

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Действия РФ могут повлечь новые кризисы: Бербок о кражах зерна из Украины

Россия сознательно решила расширить военное противостояние против Украины на зерновую войну.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции на встречи министров иностранных дел Большой семерки.

— Действия России приводят к сбою поставок, неизмеримому росту цен, не только в нашей стране, но и во всем мире — и угрозам жестокого голода, — сказала Бербок.

Бербок добавила, что мир не должен быть наивным, ведь то, что делает в Украине РФ — это сознательно выбранный инструмент уничтожения.

— Россия подготавливает условия для новых кризисов, чтобы сознательно ослабить международную сплоченность против российской войны. Причинение голода, нестабильность, энергетическая опасность, ползучая эрозия демократических ценностей — все это вызывают действия РФ, — сказала Бербок.

Бербок добавила, что Альянс должен готовиться к гонке на длинные дистанции, чтобы бороться с этим глобальным кризисом.

— Мы никогда не признаем изменения границ Украины, которые Россия хочет установить военной силой, — добавил Бербок.

Напоминаем, российские оккупанты воруют тысячи тонн украинского зерна, а также сельскохозяйственное оборудование украинских фермеров на захваченных ими территориях.

Министерство обороны Украины подсчитало, что россияне украли уже около 400 тыс. тонн зерна.

Сейчас смотрят
Читайте
Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно в условиях войны: представлен план

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка