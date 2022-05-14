Действия РФ могут повлечь новые кризисы: Бербок о кражах зерна из Украины

Россия сознательно решила расширить военное противостояние против Украины на зерновую войну.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции на встречи министров иностранных дел Большой семерки.

— Действия России приводят к сбою поставок, неизмеримому росту цен, не только в нашей стране, но и во всем мире — и угрозам жестокого голода, — сказала Бербок.

Бербок добавила, что мир не должен быть наивным, ведь то, что делает в Украине РФ — это сознательно выбранный инструмент уничтожения.

— Россия подготавливает условия для новых кризисов, чтобы сознательно ослабить международную сплоченность против российской войны. Причинение голода, нестабильность, энергетическая опасность, ползучая эрозия демократических ценностей — все это вызывают действия РФ, — сказала Бербок.

Бербок добавила, что Альянс должен готовиться к гонке на длинные дистанции, чтобы бороться с этим глобальным кризисом.

— Мы никогда не признаем изменения границ Украины, которые Россия хочет установить военной силой, — добавил Бербок.

Напоминаем, российские оккупанты воруют тысячи тонн украинского зерна, а также сельскохозяйственное оборудование украинских фермеров на захваченных ими территориях.

Министерство обороны Украины подсчитало, что россияне украли уже около 400 тыс. тонн зерна.