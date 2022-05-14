Дверь в НАТО не закрыта: Турция хочет переговоров со Швецией и Финляндией

Турция не закрыла двери для вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сказал спикер турецкого президента Ибрагим Калин в интервью Reuters.

Он подчеркнул, что Турция хочет переговоров со скандинавскими странами и подавления террористической деятельности, особенно в Стокгольме. По его словам, “поднимается вопрос национальной безопасности Турции”.

В пятницу, 13 мая, Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение Альянса, потому что Финляндия и Швеция являются “домом для многих террористических организаций”.

Страна-претендент на членство в Североатлантическом альянсе должна получить единогласную поддержку всех членов Альянса.

— У нас нет положительного мнения на этот счет. Скандинавские страны – это как гостевой дом для террористических организаций, – сказал Эрдоган, указывая на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето.

Турецкий президент имел в виду членов Рабочей партии Курдистана, нашедших убежище в скандинавских странах. Эрдоган сказал, что бывшие правители Турции “совершили ошибку”, дав зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.

12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как Альянс, так и саму страну.

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Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, после того, как правящие социал-демократы примут решение.

Источник: Daily Sabah, Reuters