Президент страны-агрессора России Владимир Путин не добился ни одной из своих целей в полномасштабной войне против Украины, однако позицию не изменил.

Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью местному изданию T-Online. Политика, в частности, попросили прокомментировать его вчерашний телефонный разговор с Путиным, который касался войны в Украине.

На вопрос, заметил ли он изменения в позиции Путина относительно Украины, Шольц ответил отрицательно.

– Нет (не увидел изменений, – Ред.). Ясно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и духом самопожертвования. НАТО не отошло, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге Альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Альянс станет еще сильнее. Сами российские войска понесли значительные потери, существенно большие, чем за десятилетие кампании Советского Союза в Афганистане, — подчеркнул канцлер Германии.

По мнению Шольца, Путин должен постепенно понять, что единственный выход из сложившейся ситуации – договориться с Украиной.

Канцлер ФРГ уточнил, что Кремль должен вывести свои войска из нашей страны. А на каких условиях будут происходить прекращение войны и переговоры с РФ – будет решать Украина.

О санкциях и поставках оружия

Во время интервью Шольц также подтвердил, что Германия и впредь будет поддерживать Украину как в вопросе поставок вооружений, так и относительно антироссийских санкций.

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– В какой-то момент Россия вынуждена будет понять, что единственная вероятная возможность того, что санкции когда-нибудь будут отменены, – это соглашение с Украиной. И это не может быть мир на продиктованных (РФ, — Ред.) условиях… Мы будем продолжать, в частности, и с санкциями. Поскольку наша цель состоит в том, чтобы попытка российского вторжения провалилась, – объяснил политик.

По убеждению канцлера Германии, уже введенные против РФ санкции “демонстрируют очень значительное влияние”. Шольц уточнил, что от этих ограничительных мер пострадала российская экономика, а ее шансы на дальнейшее развитие “крайне ограничены”.

Комментируя разговор с Путиным, Шольц затруднился ответить, воспринимает ли хозяин Кремля аргументы о вреде санкций для России.

– В любом случае, РФ загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент РФ должен понять, что возможности его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокированы, пока не наступит настоящий мир, — заявил канцлер Германии.

Накануне Олаф Шольц проинформировал, что во время разговора с Путиным заявил о трех ключевых вещах. Одна из них – скорейшее прекращение войны в Украине.

– Три вещи из длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят “нацисты”, – ошибочно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию, – написал Шольц в своем Twitter-аккаунте.

Drei Dinge aus meinem heutigen langen Telefonat mit #Putin: Es muss schnellstmöglich einen Waffenstillstand in der #Ukraine geben. Die Behauptung, dass dort Nazis herrschen, ist falsch. Und ich habe ihn auf die Verantwortung Russlands für die globale Lebensmittellage hingewiesen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Шольцем. Они обсудили оборонную помощь, взаимодействие в энергетической сфере и ужесточение санкций против РФ.

1 мая Шольц пообещал предоставить Украине не только финансовую помощь, но и оружие. Он назвал “устаревшим” пацифистский подход.

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Источник: T-Online