Власти Португалии заблокировали продажу поместья российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью €10 млн ($10,4 млн).

Об этом пишет португальская газета Publico со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что реестр собственности недвижимости на курорте Кинта-ду-Лагу в Алгарве был заморожен еще 25 марта по запросу Министерства иностранных дел Португалии.

При этом Роман Абрамович имел попытки продать имение за 15 дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину через базирующуюся в Делавере компанию Millhouse Views LLC и принадлежащую Millhouse LLC, управляющую активами бизнесмена.

По данным газеты, португальский банк Caixa Geral de Depositos обратил на это внимание и предупредил власти.

Напомним, Роман Абрамович получил португальское гражданство в апреле 2021 года на основании закона, предлагающего натурализацию потомкам евреев-сефардов, изгнанных из Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции.

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10 марта Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, включавшие блокировку активов и запрет на въезд в страну. 15 марта ЕС объявил четвертый пакет санкций против России, ограничения которого также коснулись миллиардера Романа Абрамовича.

The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена также готовилась ввести санкции против Абрамовича, однако Совет национальной безопасности США поручил Минфину воздержаться от санкций в отношении него.

В мае стало известно, что российский олигарх все же продал свой футбольный клуб Челси.

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Источник: Público