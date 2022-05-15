Чехия приняла около 200 тыс. беженцев из Украины

В Чехии по состоянию на 15 мая находятся около 200 тыс. беженцев из Украины. Об этом сообщил в эфире чешского телевидения министр внутренних дел страны Вит Ракушан.

По его словам, чешские власти выдали более 340 тыс. гуманитарных виз, однако около 140 тыс. человек уехали из страны, преимущественно в Западную Европу.

Точное количество он затрудняется назвать, поскольку беженцы перемещаются в пределах Шенгенской зоны.

Ракушан также обратил внимание на проблемную ситуацию с несколькими сотнями беженцев ромской национальности, которые еще не получили визы, поскольку непонятно, есть ли у них двойное украинское и венгерское гражданство.

Глава МВД Чехии отметил, что в таком случае они не будут иметь права на гуманитарные визы.

Поэтому Чехия обратилась к Венгрии с просьбой ускорить проверку, чтобы решить этот вопрос.

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С понедельника, 16 мая, правительство Чехии усилит паспортный контроль для следующих из Украины беженцев.

Для получения льгот у гражданина должна быть отметка о пересечении границы Украины.

Некоторые беженцы направляются с территории Венгрии, поэтому в Чехии проверяют, есть ли у них двойное гражданство.

В начале мая Чехия предоставила Украине военную помощь на 3 млрд крон (почти $128 млн).

Источник: Radio Prague International