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РФ признает реальную угрозу своей капитуляции в войне с Украиной – Ходжес

Валентина Летяк, редактор ленты
Бен Ходжес

Последним заявлением о том, что капитуляции Москвы в Украине не будет, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов фактически признал реальность такой угрозы, считает бывший командующий силами США в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

– Это значит, что они действительно признают реальность такой возможности, – написал Ходжес в соцсети.

 

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире российского пропагандистского шоу Соловьев Live заявил, что капитуляции Москвы в Украине не будет.

Военный эксперт Олег Жданов оценил реальность возвращения российских войск в Киев, подчеркнув, что сейчас для них проблемой остается выход на границы Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, если Россия за третью волну мобилизации соберет 100-150 тыс. военных, тогда это может быть и возможно, однако сейчас уже не 24 февраля и преодолеть расстояние от Харькова или Беларуси очень проблематично.

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Фото: Getty Images

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