РФ признает реальную угрозу своей капитуляции в войне с Украиной – Ходжес

Последним заявлением о том, что капитуляции Москвы в Украине не будет, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов фактически признал реальность такой угрозы, считает бывший командующий силами США в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
– Это значит, что они действительно признают реальность такой возможности, – написал Ходжес в соцсети.
Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H
— Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире российского пропагандистского шоу Соловьев Live заявил, что капитуляции Москвы в Украине не будет.
Военный эксперт Олег Жданов оценил реальность возвращения российских войск в Киев, подчеркнув, что сейчас для них проблемой остается выход на границы Донецкой и Луганской областей.
По его мнению, если Россия за третью волну мобилизации соберет 100-150 тыс. военных, тогда это может быть и возможно, однако сейчас уже не 24 февраля и преодолеть расстояние от Харькова или Беларуси очень проблематично.