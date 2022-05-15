РФ признает реальную угрозу своей капитуляции в войне с Украиной – Ходжес

Последним заявлением о том, что капитуляции Москвы в Украине не будет, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов фактически признал реальность такой угрозы, считает бывший командующий силами США в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

– Это значит, что они действительно признают реальность такой возможности, – написал Ходжес в соцсети.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H — Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире российского пропагандистского шоу Соловьев Live заявил, что капитуляции Москвы в Украине не будет.

Военный эксперт Олег Жданов оценил реальность возвращения российских войск в Киев, подчеркнув, что сейчас для них проблемой остается выход на границы Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, если Россия за третью волну мобилизации соберет 100-150 тыс. военных, тогда это может быть и возможно, однако сейчас уже не 24 февраля и преодолеть расстояние от Харькова или Беларуси очень проблематично.