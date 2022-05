РФ признает реальную угрозу своей капитуляции в войне с Украиной – Ходжес

Последним заявлением о том, что капитуляции Москвы в Украине не будет, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов фактически признал реальность такой угрозы, считает бывший командующий силами США в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H

— Ben Hodges (@general_ben) May 15, 2022