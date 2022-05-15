На карте известного французского города Канны появились площадь Тараса Шевченко и Украинский дом.

Торжественная церемония переименования уютной канской площади в честь украинского поэта Тараса Шевченко состоялось при участии посла Украины во Франции Вадима Омельченко и мэра города Канны, президента Ассоциации мэров городов Франции Давида Лизнара.

Также на церемонии присутствовали активисты франко-украинских ассоциаций, местные политические и общественные деятели и украинские семьи, которые нашли приют в Каннах и на окрестностях.

Посол Вадим Омельченко поблагодарил мэра Канн и его команду за невероятную поддержку Украины.

— Спасибо, что с первых дней после начала войны были и остаются с нами! — сказал Омельченко.

Мэрия Канн была одной из первых во Франции, которая вывесила желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину.