Дискуссии продолжаются: в ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Страны-члены Европейского Союза не смогли согласовать шестой пакет санкций против страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций, — сообщил представитель Евросоюза.

По его словам, дискуссии о шестом пакете санкций против Российской Федерации еще продолжаются.

— Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, а послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями относительно единодушия по эмбарго на российскую нефть, — сообщил Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе.