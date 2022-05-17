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Факты / Мир / Мировые новости

Дискуссии продолжаются: в ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Жозеп Боррель

Страны-члены Европейского Союза не смогли согласовать шестой пакет санкций против страны-агрессора Российской Федерации.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций, — сообщил представитель Евросоюза.

По его словам, дискуссии о шестом пакете санкций против Российской Федерации еще продолжаются.

— Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, а послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями относительно единодушия по эмбарго на российскую нефть, — сообщил Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе.

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Фото: Getty Images

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