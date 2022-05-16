В Эстонии стартовали крупнейшие с 1991 года учения НАТО

В Эстонии 16 мая стартовали масштабные учения НАТО, которые продлятся до 3 июня. Их проведение было запланировано еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает общественный вещатель Эстонии ERR.

Учения в Эстонии имеют кодовое название Еж-2022 (Siil 2022). Такие военные учения состоятся в стране в 20-й раз.

В них примут участие 15 тыс. военных из 14 стран, среди которых от Эстонии будет 7 тыс. резервистов.

Известно, что к маневрам будут привлечены американские, британские и польские ракетные системы. География учений охватит территорию от датского острова Борнгольм до северной части Латвии через эстонский остров Сааремаа.

Нынешние учения НАТО в Эстонии будут одними из самых больших в стране с 1991 года.

НАТО также проведет обучение Защитник Европы и Быстрый ответ в Польше и восьми других странах. Будут привлекаться 18 тыс. военных из 20 стран.

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В Литве состоятся учения под названием Железный волк, к которым привлекут 3 тыс. военных и 1 тыс. единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard 2.

В начале мая в Европе стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО. В них приняло участие более 3,3 тыс. участников из 30 стран мира. По сравнению с предыдущими годами – в 2022 году размер учений вдвое больше.

Источник: ERR