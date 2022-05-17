Финляндия подает в суд на Россию из-за ее требования платить за газ в рублях

Финская государственная энергетическая компания Gasum подает в суд на российскую компанию Газпром Экспорт из-за ее требования платить за газ в рублях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Gasum.

Отмечается, что у Gasum есть долгосрочный контракт на поставку газа этой компанией из РФ. В апреле Газпром Экспорт направил финской компании письмо, в котором требовал в дальнейшем платить за поставки газа в рублях вместо евро.

— Gasum не принимает требования Газпром Экспорт по переходу на рублевые платежи и, следовательно, не будет производить платежи в рублях или в соответствии с предложенной Газпром Экспорт схемой платежей. Кроме того, у компаний есть значительные споры по другим претензиям, поданным по контракту, — говорится в сообщении.

До пандемии Covid-19 поставки газа из РФ в Финляндию составляли около 2,5 млрд кубометров в год, сейчас меньше. Контракт между Gasum и Газпром Экспортом действует до 31 декабря 2031 года.

Gasum отдает себе отчет, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию. Компания будет пытаться в течение лета обеспечить импорт газа через газопровод Balticconnector из Эстонии.

— В этой ситуации у Gasum не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж. В этой сложной ситуации мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наших финских клиентов необходимой энергией, – сказал генеральный директор Gasum Мика Вильянен.

После введения санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину Владимир Путин подписал указ о продаже газа “недружественным странам” за рубли. Чтобы заплатить за газ, западные страны должны открыть рублевые счета в Газпромбанке.

После указа Путина страны Большой семерки согласовали общий отказ по требованию России платить за экспорт газа РФ в рублях.

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Источник: Gasum