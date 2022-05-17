Расширение контрнаступления Украины может стать переломным моментом в войне — WP

Май, 17 в 18:19

Похоже, что кровопролитию в Украине нет края, но ход войны явно смещается против России. Считает редакция The Washington Post.

В своей статье под названием Россия проигрывает. Это может сделать Путина опаснее журналисты газеты пишут, что после того, как российские войска не сумели взять Киев, ожидалось, что май станет месяцем более мощного наступления армии РФ на юге и востоке Украины для продвижения на запад. Однако уже половина месяца закончилась, и понятно, что этот российский план Б тоже дает заднюю.

Перед лицом жесткого сопротивления Украины, подкрепленного своевременными и массовыми поставками западного оружия, Россия отступила от Харькова вплоть до границы, которую Путин стремился стереть.

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Россия, “вероятно, отказалась от задачи завершить масштабное оцепление украинских подразделений” на востоке Украины, сообщил в воскресенье вашингтонский Институт изучения войны. Теперь, похоже, она больше всего стремится захватить полностью Луганскую область.

Но даже это может быть вне возможностей истощенных, плохо управляемых ВС России. Напротив: более вероятным следующим переломным моментом в этой войне станет расширение украинского контрнаступления, которое вернет под ее контроль все большую часть удерживаемых на данный момент Россией юга и востока Украины.

Безусловно, это результат, который больше всего может усилить стратегическое поражение Путина, и поэтому сторонники Украины в США, Европе и других странах должны добиваться этого в унисон.

Поэтому сейчас не пора идти на перемирие между Украиной и Россией, как предлагали Франция, Германия и Италия в последние дни.

Их желание прекратить эту разрушительную войну и таким образом уменьшить потери как Украины, так и собственных экономик вполне понятно. Их обещания не навязывать Киеву условия, несомненно, являются благими намерениями.

Однако риски ослабления давления на Путина до того, как он будет полностью “разбит”, а возможно, даже и тогда, слишком высоки.

Это стало понятно из свидетельств в Конгрессе 10 мая директора национальной разведки Аврил Хейнс, которая сказала законодателям, что американские агентства “не видят жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе”.

Основная причина этого состоит в том, что Путин по-прежнему стремится к завоеваниям, несмотря на многочисленные военные потери.

Хейнс сказала, что Путин “готовится к продолжительному конфликту”, в ходе которого “все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса”. По ее словам, более вероятным, чем возвращение РФ к переговорам, является “возвращение к более радикальным методам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалационные военные действия”, причем последняя фраза особенно зловеща, учитывая ядерный и химический потенциал России.

— Путин, вероятно, рассчитывает на то, что США и ЕС ослабнут на фоне дефицита продовольствия, инфляции и цен на энергоносители, которые будут ухудшаться, – сказала Хейнс.

Но лидеры НАТО не должны давать Путину никаких оснований полагать, что подобная стратегия сработает.