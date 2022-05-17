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Еврокомиссия предлагает странам готовиться к прекращению поставок российского газа – СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Еврокомиссия предлагает странам готовиться к прекращению поставок российского газа – СМИ

Европейская комиссия подготовила документ, который призывает страны-члены Евросоюза усилить подготовку к полному прекращению поставок российского газа.

Об этом пишет издание Euractiv, в распоряжении которого и есть этот документ.

Ожидается, что этот документ примут в среду, 18 мая.

С середины марта фьючерсы на природный газ торгуется по цене около 100 евро/МВтч, что в семь раз выше по сравнению с долгосрочными средними ценами, вызванными главным образом нехваткой поставок из России. Это привело к росту цен на электроэнергию.

Первой среди новых мер, предусмотренных в Брюсселе, является прямое вмешательство в рынок с максимальной регулируемой ценой на природный газ, поставляемый европейским потребителям и компаниям (предельная цена ЕС), говорится в проекте документа.

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Ограничение цен на газ сразу же облегчит жизнь потребителям и предотвратит инфляционное давление на экономику, но это также вызывает большие споры даже внутри Европейской комиссии.

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— Одним из основных негативных последствий является то, что мы теряем цену как важную информацию о спросе на газ во время кризиса, — отметил представитель ЕС в тексте предложения.

Еще один очень важный негативный момент заключается в том, что объявление предельной цены на газ во время чрезвычайных ситуаций приводит сегодня к снижению закачки в хранилища, чего необходимо любыми способами избежать.

Эти опасения широко разделяют “зеленые” в Европейском парламенте.

Майкл Блосс, немецкий член Европарламента от “зеленых” считает, что Европе надо сосредоточиться на вложении средств в возобновляемые источники энергии, а не бросать миллиарды денег налогоплательщиков в Россию.

— Цена на газ упадет, если G7 будет покупать газ только по низкой цене. Для этого нам нужны мужество и творческий подход, и мы не должны просто уступать абсурдно высоким ценам на газ, — добавил Блосс.

Ученые также предостерегают от ограничения цен, заявляя, что это приведет к истощению хранилищ и отпугнет компании заполнять эти хранилища.

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По словам Лайона Хирта, доцента кафедры энергетической политики в школе Hertie в Берлине, краткосрочные спотовые цены связаны с долгосрочными будущими ценами на газ из хранилищ.

— Если правительства объявят о будущем ценовом потолке, у компаний не будет стимула заполнять газовые хранилища, а как раз наоборот: внезапно станет финансово привлекательным отложить закачку хранилищ или даже истощить хранилища сегодня и продавать газ, пока цены высокие, — сказал Хирт в комментариях для Euractiv.

Но вот незаполненные хранилища перед будущей зимой не отвечают интересам Европы.

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