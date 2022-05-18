Май, 18 в 17:58

В Беларуси снимают с продаж роман-антиутопию 1984 Джорджа Оруэлла о тоталитарном государстве. Белорусское издание Наша Ніва сообщило, что соответствующий указ об изъятии книги по продаже получили все издатели.

— Снять с продаж все версии книги Орвелла Д. 1984. О выполнении доложить не позднее 19 мая, — говорится в документе.

В тоталитарном Советском Союзе книга Джорджа Оруэлла была запрещена до 1987 года.

На белорусский язык антиутопию перевел Сергей Шупа в 1992 году, когда вышло первое издание. В 2020 году роман был издан в издательстве Янушкевича. А в 2021 году вышло дополнительное издание произведения. Он стал лидером продаж во многих книжных магазинах в Беларуси.

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Антиутопия Джорджа Оруэлла 1984 описывает тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, от людей требуется полное и некритическое покорение властям.

Некоторые выражения антиутопии, как Война – это мир, Свобода – это рабство и Старший брат следит за тобой – стали афоризмами.

Также сегодня, 18 мая, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел в стране смертную казнь за терроризм и за покушение на терроризм.

Источник: Наша Ніва