Антиутопию 1984 Джорджа Оруэлла изымают из продажи в Беларуси – СМИ
В Беларуси снимают с продаж роман-антиутопию 1984 Джорджа Оруэлла о тоталитарном государстве. Белорусское издание Наша Ніва сообщило, что соответствующий указ об изъятии книги по продаже получили все издатели.
— Снять с продаж все версии книги Орвелла Д. 1984. О выполнении доложить не позднее 19 мая, — говорится в документе.
В тоталитарном Советском Союзе книга Джорджа Оруэлла была запрещена до 1987 года.
На белорусский язык антиутопию перевел Сергей Шупа в 1992 году, когда вышло первое издание. В 2020 году роман был издан в издательстве Янушкевича. А в 2021 году вышло дополнительное издание произведения. Он стал лидером продаж во многих книжных магазинах в Беларуси.
Антиутопия Джорджа Оруэлла 1984 описывает тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, от людей требуется полное и некритическое покорение властям.
Некоторые выражения антиутопии, как Война – это мир, Свобода – это рабство и Старший брат следит за тобой – стали афоризмами.
Также сегодня, 18 мая, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел в стране смертную казнь за терроризм и за покушение на терроризм.
Источник: Наша Ніва