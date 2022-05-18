Сербия пообещала принять участие в восстановлении разрушенных во время войны городов Украины

Май, 18 в 19:22

Президент Сербии Александар Вучич принял верительные грамоты у нового посла Украины Владимира Толкача и заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов в Украине.

Вучич подчеркнул, что Сербия стремится уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств как один из основных принципов международного права, содержащийся в уставе ООН, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины. Он также заявил, что его страна стремится к укреплению отношений между государствами.

Политик также отметил, что Сербия предоставила самые лучшие условия для беженцев из Украины.

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— Учитель заявил, что Сербия примет участие в восстановлении городов в Украине, — отмечает издание.

Он отметил, что Сербия и Украина имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и подчеркнул необходимость продолжения работы над укреплением экономических отношений, как только это позволит ситуация.

Президент Сербии сообщил, что в скором времени посетит украинских беженцев в Сербии вместе с послом Толкачем.

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Сербия, которая дружит с Россией, отказалась прямо осуждать вторжение РФ в Украину. В то же время Вучич осторожно критиковал решение Путина перейти на расчет за газ в рублях. Также Белград голосовал за приостановление участия России в Совете ООН по правам человека.

Источник: RTS