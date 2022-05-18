Турция заблокировала решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции

Май, 18 в 17:32

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на скорое вступление двух скандинавских стран.

Об этом сообщает Европейская правда.

Послы стран НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о вступлении двух стран, в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила любое голосование.

Сейчас смотрят

Это вызывает сомнения, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но Турция не отвергает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.

— Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице относительно угрозы, с которой мы сталкиваемся, — заявил чиновник.

Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Альянс опубликует протокол о присоединении и официально пригласит страны присоединиться.

Напоминаем, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока страны якобы будут продолжать поддерживать террористические группировки, которые представляют прямую угрозу национальной безопасности.