В Беларуси ввели смертную казнь за подготовку теракта
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел в стране смертную казнь за терроризм и “покушение на терроризм”.
Подписанный Лукашенко закон №165-3 вступит в силу 29 мая через десять дней после его официального опубликования.
Статьи с самым высоким наказанием теперь содержатся в четырех статьях Уголовного кодекса.
Ранее факт внесения поправок в Уголовный кодекс СБ связывали с деятельностью “рельсовых партизан” в Беларуси. Палата представителей проголосовала за поправки 27 апреля.
Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр Весна и общественная кампания Правозащитники против смертной казни выступили с общим обращением об одобрении законопроекта, вводящего дополнительные варианты смертной казни.
Они заявили, что расширение смертной казни в Беларуси критически недопустимо и отметили, что такая норма может быть использована в стране для политического давления.
Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и исполняется смертная казнь.