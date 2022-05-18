В Беларуси ввели смертную казнь за подготовку теракта

Май, 18 в 12:47

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел в стране смертную казнь за терроризм и “покушение на терроризм”.

Подписанный Лукашенко закон №165-3 вступит в силу 29 мая через десять дней после его официального опубликования.

Статьи с самым высоким наказанием теперь содержатся в четырех статьях Уголовного кодекса.

Сейчас смотрят

Ранее факт внесения поправок в Уголовный кодекс СБ связывали с деятельностью “рельсовых партизан” в Беларуси. Палата представителей проголосовала за поправки 27 апреля.

Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр Весна и общественная кампания Правозащитники против смертной казни выступили с общим обращением об одобрении законопроекта, вводящего дополнительные варианты смертной казни.

Они заявили, что расширение смертной казни в Беларуси критически недопустимо и отметили, что такая норма может быть использована в стране для политического давления.

Беларусь остается единственной страной Европы, в которой не только предусмотрена законом, но и исполняется смертная казнь.