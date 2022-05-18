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В ЕС представили план сокращения зависимости от энергоносителей РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В ЕС представили план сокращения зависимости от энергоносителей РФ
Фото: Depositphotos

Во время заседания Европейской комиссии был представлен план сокращения зависимости Европейского Союза от российских энергоносителей.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, этот план предусматривает работу на трех уровнях:

  • энергосбережение;
  • диверсификация импорта энергии за счет отказа от ископаемого топлива;
  • ускорение перехода на чистую (зеленую) энергию.

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В Еврокомиссии объяснили, что экономия энергии — самый быстрый и дешевый способ справиться с текущим энергетическим кризисом и снизить счета.

Комиссия предлагает усилить долгосрочные меры по повышению энергоэффективности. По мнению ЕС, экономия энергии сейчас поможет подготовиться к возможным проблемам следующей зимы.

Государствам-членам ЕС рекомендуют использовать фискальные меры для поощрения энергосбережения, как, например, снижение ставок налога на добавленную стоимость на энергоэффективные системы отопления, теплоизоляцию зданий, бытовую технику.

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Также в Еврокомиссии объяснили, что ЕС работал с международными партнерами по диверсификации поставок в течение нескольких месяцев и достиг рекордных объемов импорта сжиженного природного газа и увеличения поставок газа по трубопроводам.

Комиссия рассмотрит возможность разработки совместного механизма закупок, с помощью которого будет вести переговоры и заключать контракты на закупку газа от имени государств-членов ЕС, которые являются участниками этого механизма.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает увеличить до 2030 года основную цель возобновляемых источников энергии с 40% до 45%.

Источник: Еврокомиссия

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