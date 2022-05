В ЕС представили план сокращения зависимости от энергоносителей РФ

Во время заседания Европейской комиссии был представлен план сокращения зависимости Европейского Союза от российских энергоносителей.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, этот план предусматривает работу на трех уровнях:

“Today, we present our plan to replace Russian fossil fuels by working on three levels:

????Saving energy.

????Diversifying our energy imports away from fossil fuels.

????Accelerating the clean energy transition”.

Read President @vonderleyen statement ↓#REPowerEU

— European Commission ???????? (@EU_Commission) May 18, 2022