Май, 19 в 15:04

Президент Турции заявил, что не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал во время встречи со студентами по случаю молодежи в Турции.

Отвечая на вопросы студентов, Эрдоган, когда его спросили о том, что он думает о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, сказал:

Сейчас смотрят

— Как вы знаете, эти Швеция и Финляндия являются теми, кто укрывает очаги терроризма в своих странах… Мы также сказали этим странам, которые оказывают им поддержку оружием: НАТО — это организация безопасности, мы не принимаем присутствие террористических организаций в такой организации безопасности, — сказал турецкий лидер.

Реджеп Эрдоган упомянул, что курдские организации, считающиеся в Турции террористическими, участвуют в политической жизни Швеции и Финляндии, а руководство этих стран Северной Европы их поддерживает.

Он также упомянул про Грецию, геополитические трения с которой Анкара испытывает уже не одно десятилетие, заявив, что для Турции принятие греческого государства в НАТО было ошибкой.

— Если страна говорит “нет”, они не могут принять эту страну в альянс НАТО. И мы точно не будем предпринимать никаких действий в этом вопросе относительно этих двух стран… Особенно Швеция является очагом терроризма, — отметил турецкий президент.

Президент Эрдоган также прокомментировал войну между Россией и Украиной, заявив, что пытается балансировать между двумя странами.

— Мы проводим политику баланса как с Россией, так и с Украиной. И в этой политике баланса у меня нет намерения разрывать связи ни с Путиным, ни с Зеленским. Я продолжаю телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. Я направил к ним своего специального представителя, я направляю их. Мы будем продолжать это в том же духе в следующем процессе. Потому что развязывание новой мировой войны не принесет пользы ни нашему региону, ни всему миру, — сказал он.

Ранее Анкара заявила, что будет сопротивляться вступлению Швеции и Финляндии в Северноатлантический альянс.

Позднее издание Bloomberg опубликовало требования Турции, которые страны запада должны выполнить, чтобы указанные страны Северной Европы вступили в НАТО. Среди прочего, в требования входит признание курдских организаций террористическими и отмена санкций на Турцию, связанных с покупкой российского военного комплекса C-400.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что стороны, скорее всего, найдут общий язык для того, чтобы Швеция и Финляндия вступили в Северноатлантический альянс.

Читайте Президент Хорватии призывает блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Источник: CNN Turk