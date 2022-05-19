Оценка заявки Украины в Евросоюз будет до конца июня — Шольц

Май, 19 в 11:31

Европейская комиссия должна оценить запрос Украины на вступление в Евросоюз до конца июня 2022 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине.

– Украина запросила членство в Европейском союзе. Вероятно, Комиссия перед Европейским советом в конце июня даст свою оценку запросу, — подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц в Бундестаге.

Канцлер Германии напомнил, что процесс вступления в Европейский Союз – это вопрос не нескольких месяцев или лет. Олаф Шольц пообещал Украине оказать поддержку в стремлениях нашего государства по поводу членства в Евросоюзе.

Поддержка стран G7

Страны Большой семерки готовят пакет финансовой помощи для Украины. По данным иностранных СМИ, речь идет о €15 млрд, часть из которых государству не придется возвращать. Пакет будет охватывать преимущественно грантовую помощь и будет осуществляться в течение трех месяцев.

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Финансовая поддержка со стороны G7 будет предназначена для покрытия дефицита Украины в течение трех месяцев, что равносильно краткосрочной экономической помощи. Поддержка стран Большой семерки будет предоставляться через нескольких партнеров, в частности Международный валютный фонд.