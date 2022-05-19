Европарламент поддержал временную отмену пошлины ЕС на весь украинский экспорт

Май, 19 в 14:09

Европейский парламент поддержал временную отмену торговых барьеров на импорт всех украинских товаров в Евросоюз.

Голосование в Брюсселе за соответствующее решение состоялось в четверг, 19 мая. Его поддержали 515 евродепутатов. В то же время 11 парламентариев воздержались, а еще 32 выступили против.

После голосования этот регламент должен быть утвержден Советом ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в июне. После этого упрощенный режим торговли будет действовать в течение одного года.

Сейчас смотрят

Само решение предусматривает отмену пошлин на те украинские промышленные товары, на которые они еще действуют, системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифные квоты на беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции.

После вступления в силу отмены торговых барьеров между Украиной и ЕС, все украинские товары можно будет ввозить в Евросоюз без уплаты пошлин. А антидемпинговая пошлина, введенная на украинские товары в течение этого года, не будет взиматься даже после завершения действия регламента.

В начале мая Кабмин временно отменил таможенный контроль непродовольственной продукции. Такая мера будет действовать до конца срока действия военного положения в Украине.