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Факты / Мир / Мировые новости

С террористами нельзя договариваться: Моравецкий призвал изолировать Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Российского президента Владимира Путина, развязавшего кровопролитную войну в Украине, нужно изолировать, а идеологию “русского мира” одолеть и искоренить. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе конференции PISM Strategic Ark.

В своей вступительной речи он упомянул российскую агрессию против Украины.

— Я убежден, что война никогда не бывает неизбежна. Это всегда результат либо сознательного решения, либо отсутствия такого решения, – сказал Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что жестокое и бессмысленное уничтожение в Мариуполе или убийства гражданских в Буче должны всех разбудить от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Он подчеркнул, что на международной арене наблюдаются попытки “сохранить лицо” Путину.

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– Как можно попытаться сохранить то, что на самом деле полностью утрачено? – добавил.

По его словам, сейчас есть повод попытаться понять динамику империализма и тоталитаризма в России. Он добавил, что сейчас подходящий момент “хорошо взглянуть на себя в зеркало” и подумать над своей идентичностью в мире.

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По словам Моравецкого, парадокс войны в Украине состоит в том, что “если Украина победит, то это будет, прежде всего, ее победа”.

— Однако если она проиграет, это будет поражение всех нас и конец того мира, который мы знаем. Потому я призываю к изоляции российского президента. Да, дипломатия требует диалога, но с террористами нельзя договариваться.

Также Моравецкий убежден, что выиграть в войне с РФ недостаточно, нужно будет еще удержать мир в Европе, а цену за поддержание мира должны также нести страны из-за пределов ЕС и НАТО.

Источник: Onet

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