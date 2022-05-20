Россия упала в яму, которая становится глубже с каждым днем войны в Украине — Подоляк

Май, 20 в 17:15

Чтобы переговоры с Россией имели результаты, которые будут устраивать Украину, Кремлю нужно снизить давление на российскую элиту. Необходимо усилить мировое давление на российскую экономику и финансы, чтобы страна-агрессор не имела возможности финансировать свою армию.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Россия все еще имеет возможность тратить деньги на войну, делать военные выплаты и покупать дополнительное оружие.

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– Переговоры не завершились, а просто приостановлены. И могут восстановиться в любой день или прямо сейчас, если на это будет прежде всего воля президента Украины. Он рисует нам дорожную карту, по которой мы двигаемся. Переговоры могут перейти в конструктивное русло, когда Российская Федерация снизит пропагандистское давление на свою элиту. Даже не на общество, а на элиту. Уровень элиты сейчас низкий, они не могут объективно анализировать происходящие вокруг России события, а пользуются пропагандистскими выводами, которые делают на тамошнем телевидении, — отметил советник главы Офиса президента.

Когда западные страны усилят экономическое давление с помощью санкций против России, тогда Кремль будет иметь меньше денег для финансирования войны в Украине.

– Заканчивается третий месяц полномасштабной войны, но они получили порядка €100 млрд дохода от прямых нефтяных контактов. Это деньги, которые можно тратить на войну, делать военные выплаты, покупать дополнительно оружие. Когда все прямые и косвенные эмбарго начнут работать в достаточном объеме, Россия не будет иметь такого количества денег, как сегодня. И это очень важно, – убежден он.

В результате своих агрессивных действий Российская Федерация стала страной-изгоем в мире. По словам Михаила Подоляка, сейчас нет цивилизованных стран, которые бы поддержали полномасштабную войну против Украины, начатую Россией утром 24 февраля.

– Безусловно, это репутационные потери России. Сегодня это страна-изгой в мире. Нет цивилизованных стран, которые поддержали бы ее. Но российская репутация еще есть, лоббистские группы еще работают, в частности, в Европе. И они еще пытаются доказывать, что Россию нужно бояться, поэтому война длится на территории Украины. Украина не боится Россию, мы уже это поняли, но мир все еще боится. Они продолжают говорить: давайте не провоцировать Россию на третью мировую войну, давайте не провоцировать нападение России на какие-либо страны, чтобы не было расширения боевых действий. Но это нонсенс, потому что чем дольше будет продолжаться война в Украине – тем больше шансов, что это разрастется на весь континент. Необходимо, чтобы Россию в Европе не боялись. Тогда будет быстрое решение по оружию, санкциям и деньгам, которые будут поступать в Украину, чтобы поддерживать нашу экономику, — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что конструктивный диалог между Украиной и Россией начнется только тогда, когда Кремль поймет, в какую яму провалился агрессор. По мнению Подоляка, она становится гораздо глубже с каждым днем ​​войны в Украине.