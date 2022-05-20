Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года — Time

Май, 20 в 0:51

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.

Об этом сообщает издание Time.

— Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имеющий политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины, — говорится в сообщении.

Президент Украины набрал более 3,3 млн голосов и занял первое место с 5% голосов.

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На втором месте оказался гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. В декабре прошлого года именно Маск был назван Человеком года 2021 по версии журнала Time.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

А президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1% голосов.

Список Time100 2022 года, обнародуют 23 мая.