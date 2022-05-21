В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без согласия Венгрии

Май, 21 в 19:37

Европейский парламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.

Она призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго ЕС против России без участия Венгрии. По словам Барли, венгерский премьер Виктор Орбан “водит ЕС за нос” и требует миллиарды за одобрение его страной нефтяного эмбарго.

— Во время своей предвыборной кампании у себя в Венгрии он разрешал государственным СМИ целый день вести пропаганду Путина. Я действительно не понимаю, как он согласится на сделку, если не получит много денег. И Европейский Союз должен решить, давать ли ему это, — сказала Барли.

Она отметила, что позиция Орбана является в первую очередь “спектаклем для внутреннего зрителя”.

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— Нельзя терпеть, что западноевропейские политики все еще получают деньги от Путина.

Вице-президент Европарламента назвала поведение Орбана “намеком на то, что это правительство намерено делать дальше”, и что оно не ограничится противодействием санкциям против России.

Барли отметила, что кроме Венгрии от нефтяного эмбарго неизбежно понесут потери также Чехия, Словакия и Болгария, но эти три государства действуют в соответствии с общими интересами Евросоюза, и “только Венгрия использует ситуацию в своих политических целях, а также чтобы снова получить дополнительные деньги”.

Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго в шестом санкционном пакете ЕС даже за исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти.

Виктор Орбан объяснил отказ своей страны поддержать нефтяное эмбарго потерей выхода к морю 100 лет назад после Трианонского мирного договора в 1920 году.

Источник: Deutschlandfunk