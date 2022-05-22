Май, 22 в 15:59

Сегодня, 22 мая, в швейцарских Альпах после двухлетнего перерыва стартует Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что на ВЭФ будет присутствовать группа украинских официальных лиц. С основным докладом (в режиме видеоконференции) выступит президент Владимир Зеленский.

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На форуме не будет представителей России: ни чиновников, ни бизнес-лидеров. Российские компании также исключены как стратегические партнеры.

Bloomberg отмечает, что на последней встрече в Давосе в 2020 году российские магнаты были третьими по количеству миллиардеров. Но теперь после того, как Россия напала на Украину, основатель ВЭФ Клаус Шваб и президент Борге Бренде выступили с заявлением, осуждающим “агрессию России против Украины, нападения и зверства”.

В нынешнем форуме примут участие более 2,5 тысячи гостей, в том числе почти 50 мировых лидеров: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Международного комитета Красного Креста Питер Маурер, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО.

Основными темами обсуждения на форуме станут масштабные военные вторжения России в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия COVID-19 и климатические изменения.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ожидает от встречи министров обороны более 40 стран мира, которая состоится в понедельник, 23 мая, решения о передаче Украине современных реактивных систем залпового огня.