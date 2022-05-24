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Факты / Мир / Мировые новости

Война завершается слезами и потерями: о чем сказал Зеленский в Давосе

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский выступил на встрече Всемирного экономического форума. Глава государства провел видеоконференцию с делегатами, приобщившись к открытию Украинского дома в Давосе – платформы, созданной для Киева и международных спонсоров. Факты ICTV собрали общие тезисы президента.

Встреча с Путиным

Встреча с президентом России Владимир Путиным возможна, если на ней будет рассмотрен вопрос прекращения войны в Украине. Зеленский подчеркнул, что его не интересуют российские посредники, потому что решение все равно будет принимать глава Кремля.

— Наша задача – чтобы мир не уставал от войны в Украине. Очень простые вещи – самые важные: дети рядом, живые родители, жена рядом, живые соседи. Я понял, что это самое главное – собраться вечером вместе просто посмотреть друг на друга, – убежден президент Владимир Зеленский.

Завершение войны в Украине

Война завершается страданиями, слезами, потерями людей, родителями, пережившими своих детей. Но президент убежден, что у мирных жителей нет выбора, поскольку не они начали эту войну, а страна-агрессор Российская Федерация.

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– Это не война до последнего украинца. Победа будет, потому что это наша земля. Будет победа, потому что другого выхода нет, – считает глава государства.

Обмен бойцов Азовстали

Самые главные две гуманитарные проблемы — обмен украинских защитников, находящихся на заводе Азовсталь в Мариуполе, и разблокирование портов. Если в ближайшие несколько месяцев не произойдет договоренностей по разблокированию портов с Россией – тогда наступит голод.

Принудительный вывоз украинцев

Около 500 тыс. человек Российская Федерация принудительно депортировала на территорию РФ и временно оккупированную территорию Донбасса. Дети оказались отдельно от родителей, подчеркнул президент Украины.

– Мы ищем этих людей. У них отобрали документы и телефоны. В этой проблеме я пока не могу найти формат решения. Хочу вернуть людей, хотя бы найти информацию: где они и живы ли, — подчеркнул глава государства.

Источник: Офис президента
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