РФ пытается окружить Северодонецкое направление, ВСУ контролируют фронт — британская разведка

Май, 24 в 10:17

Страна-агрессор Россия усилила интенсивность агрессивных действий на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северный и южный регион от места боевых действий разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

По данным разведки Великобритании, захват Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области Украины.

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Если линия фронта на Донбассе продвинется дальше на запад, это только растянет военные силы Российской Федерации, которые предстанут перед дальнейшими трудностями по материально-техническому обеспечению своей армии.

По информации разведки, украинские защитники оказывают героическое сопротивление, охватив хорошо закрепленные оборонительные позиции. Силы Операции объединенных сил сохраняют эффективное командование и контроль над фронтом.

Однако Российская Федерация достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений, говорится в сообщении британской разведки.

Источник: Министерство обороны Великобритании