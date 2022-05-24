РФ пытается окружить Северодонецкое направление, ВСУ контролируют фронт — британская разведка
Страна-агрессор Россия усилила интенсивность агрессивных действий на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северный и южный регион от места боевых действий разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.
По данным разведки Великобритании, захват Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области Украины.
Если линия фронта на Донбассе продвинется дальше на запад, это только растянет военные силы Российской Федерации, которые предстанут перед дальнейшими трудностями по материально-техническому обеспечению своей армии.
По информации разведки, украинские защитники оказывают героическое сопротивление, охватив хорошо закрепленные оборонительные позиции. Силы Операции объединенных сил сохраняют эффективное командование и контроль над фронтом.
Однако Российская Федерация достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений, говорится в сообщении британской разведки.
Источник: Министерство обороны Великобритании