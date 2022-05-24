Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

РФ пытается окружить Северодонецкое направление, ВСУ контролируют фронт — британская разведка

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ пытается окружить Северодонецкое направление, ВСУ контролируют фронт — британская разведка
Фото: Минобороны

Страна-агрессор Россия усилила интенсивность агрессивных действий на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северный и южный регион от места боевых действий разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

По данным разведки Великобритании, захват Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области Украины.

Карта бойових дій 23 травня 2022

Сейчас смотрят

Если линия фронта на Донбассе продвинется дальше на запад, это только растянет военные силы Российской Федерации, которые предстанут перед дальнейшими трудностями по материально-техническому обеспечению своей армии.

По информации разведки, украинские защитники оказывают героическое сопротивление, охватив хорошо закрепленные оборонительные позиции. Силы Операции объединенных сил сохраняют эффективное командование и контроль над фронтом.

Однако Российская Федерация достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений, говорится в сообщении британской разведки.

Источник: Министерство обороны Великобритании

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка