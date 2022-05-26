Для наказания России за войну в Украине создан новый международный орган

Май, 25 в 21:58

ЕС, США и Великобритания согласовали создание Консультативной группы, целью которой станет координация действий по привлечению к ответственности русских военных преступников.

Полное название вновь созданного международного органа – Консультативная группа по вопросам жестоких преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA).

— Эта группа будет механизмом, призванным обеспечить эффективную координацию соответствующей поддержки усилий по привлечению к ответственности на местах. Она усилит нынешние усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности за зверства в контексте агрессивной войны России против Украины, — говорится в пресс-релизе Внешней дипломатической службы ЕС.

Главной миссией Консультативной группы станет поддержка подразделений Офиса генпрокурора Украины, которые занимаются расследованием военных преступлений, совершенных после начала полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс:

— Со всей решимостью мы обеспечим привлечение к ответственности тех, кто причастен к гнусным зверствам, совершенным в Украине.

Британия уже взяла на себя четкое обязательство поддерживать Украину в ее расследованиях — мы направили в регион своих экспертов по военным преступлениям, а также предоставили дополнительное финансирование Международного уголовного суда. Справедливость восторжествует.

Госсекретарь США Энтони Блинкен:

— Мы непосредственно поддерживаем усилия офиса генпрокурора по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других преступлений, совершенных военнослужащими РФ в Украине.

ACA является важным элементом приверженности Соединенных Штатов тому, что виновные в таких преступлениях будут привлечены к ответственности.

Представитель ЕС Жозеп Боррель:

— Очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасных преступлениях, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом. За военные преступления не может быть безнаказанности.