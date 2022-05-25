Хотят полностью взять под контроль: Маляр о раздаче паспортов РФ на оккупированных территориях

Май, 25 в 16:03

Россияне ищут разные пути, чтобы полностью взять под контроль временно оккупированные территории Украины.

Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в эфире телемарафона, комментируя подписание Путиным указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых областей Украины.

— У нас часть территории на востоке и юге временно занята врагом. Там он пытается установить свой контроль, в частности, политический. Установить свою власть и провести так называемые референдумы. Они ищут разные пути, чтобы эти территории полностью взять под контроль – не только физический, но и административный и политический, – сказала она.

Маляр добавила, что у россиян не получается сделать так, как в 2014-м, “потому что наши граждане, которые там остаются, сопротивляются”.

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В частности, жители временно оккупированных территорий отказываются пользоваться админуслугами, которые предлагает оккупант. Как и от работы на оккупанта, использования их валюты и уплаты налогов в казну оккупантов. По словам Маляр, “российским войскам очень сложно там устанавливать свою власть”. Но они такую ​​цель поставили и пытаются это сделать.

— Надо понимать, что у нас есть ССО, на которые законом возложена задача работать в тех случаях на временно оккупированных территориях, и мы не можем разглашать, что именно они делают, и как работают. Но с другой стороны, вы можете видеть результаты. К примеру, те “референдумы”, которые пытались провести российские оккупанты — пока не провели, потому что им это не удается.

25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Документ с подписью Путина опубликован на официальном портале правовой информации.