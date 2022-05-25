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Не дипломатией: в Эстонии выступили за скорейшее завершение войны в Украине

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Не дипломатией: в Эстонии выступили за скорейшее завершение войны в Украине

Эстония призывает западных союзников “не тянуть” и приложить все возможные, в частности, не дипломатические усилия для завершения войны в Украине.

Об этом в интервью 25 мая заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

— Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то мне вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как минимум погибших среди мирного населения. Нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины, – отметил министр.

По словам Калле Лаанета, после трех месяцев полномасштабной войны никто в Европе не сомневается в силе боевого духа украинского народа.

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Именно это, уточнил министр, помогло получить устойчивое преимущество над российскими оккупантами.

Источник: ERR

Фото: MoD Estonia

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