Не дипломатией: в Эстонии выступили за скорейшее завершение войны в Украине
Эстония призывает западных союзников “не тянуть” и приложить все возможные, в частности, не дипломатические усилия для завершения войны в Украине.
Об этом в интервью 25 мая заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
— Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то мне вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как минимум погибших среди мирного населения. Нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиян нужно просто выбить с территории Украины, – отметил министр.
По словам Калле Лаанета, после трех месяцев полномасштабной войны никто в Европе не сомневается в силе боевого духа украинского народа.
Именно это, уточнил министр, помогло получить устойчивое преимущество над российскими оккупантами.
Источник: ERR
Фото: MoD Estonia