Май, 25 в 21:17

Польша серьезно готовится к возможному нападению России, поскольку Россия обстреливает территорию Украины в 20 км от польской границы. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью BBC Украина.

По его словам, в Польше обновили закон об обороне, увеличили бюджет об обороне, увеличили количество территориальной обороны, производят закупку современных видов вооружения для армии.

— Существует старинная поговорка: хочешь миру – готовься к войне. Если Польша видит, к чему может довести эта агрессивная политика России в Украине, то вполне пора готовиться к тому, чтобы этого не произошло в Польше. Чтобы не было подобных Буч, Ирпеней и Гостомелей в Польше. Нападет ли Россия на Польшу – этот вопрос надо задавать России, но это вполне возможно. Россия обстреливает Львов или Яворов, расположенный в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут улететь на 20 км в сторону Запада. А это уже будет территория Польши.

По словам Дещицы, здесь отсутствует фактор того, что Польша — страна НАТО, ведь ракетный обстрел территории этой страны может быть, в частности, человеческой погрешностью или эмоциональным решением.

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— Мы видим, что Киев обстреливают тогда, когда там находятся делегации других государств, и Россия таким образом эмоционально “оскорбляется” путем обстрелов жилых кварталов, уничтожения инфраструктуры и гражданских убийств. Это может произойти и в случае, если Польша сделает какие-либо заявления и тогда Россия может пробовать ее обстреливать. Не нужно этого бояться, нужно к этому готовиться и нужно быть готовыми предоставить такой же крепкий отпор России, как это сделала Украина.

Также он обратил внимание на события в Беларуси, ведь непонятно, “будет ли Беларусь использована как плацдарм для нападения на Польшу”. События на польско-белорусской границе осенью 2021 года Дещица назвал “своеобразной атакой, подготовленной белорусскими и российскими спецслужбами против Польши”.

Фото: Посольство Украины в Польше