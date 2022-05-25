Сорос считает, что западная цивилизация может не пережить путинскую войну
Финансист-миллиардер Джордж Сорос считает, что вторжение РФ в Украину, возможно, явилось началом Третьей мировой войны, а цивилизация Запада может не пережить эту войну.
С такой оценкой он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
– Вторжение (в Украину, — Ред.) могло стать началом Третьей мировой войны и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно быстрее победить Путина. В этом суть, – сказал Джордж Сорос.
Финансист уверен, что все остальные проблемы кроме победы над президентом РФ должны отойти на второй план.
Джордж Сорос добавил, что слова Владимира Путина, говорившего, что “спецоперация” в Украине идет по плану, теперь изменились в Кремле, что вторжение было ошибкой и готовятся к переговорам.
— Но перемирие недостижимо, потому что ему (Владимиру Путину, — Ред.) нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем непредсказуемее он становится, – считает финансист Сорос.
Миллиардер считает, что Европейскому Союзу необходимо понять, что Владимир Путин может отключить российский природный газ, на который приходится около 40% потребностей Европы.
— Я не могу предсказать результат, но у Украины бесспорно есть шансы на борьбу, — сказал Джордж Сорос.
Ранее президент Владимир Зеленский во время общения с участниками форума в Давосе в формате вопроса – ответ подчеркнул, что у Украины есть только один путь – полная победа над РФ, потому что это она начала эту войну.
Источник: BNN Bloomberg