Май, 25 в 19:02

Польская компания PKP Intercity меняет правила бесплатного проезда для граждан Украины, вынужденно выехавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России. Они начнут действовать со среды, 1 июня.

С начала июня они будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в города, расположенные возле восточных границ Польши. Речь идет о Хелме, Дорогуске, Люблине, Грубеше, Перемышле, Загоже, Ярославе и Жешуве.

Граждане Украины могут получить бесплатные билеты в направлении вышеуказанных городов в кассах соответствующих населенных пунктов или у проводника в поезде, если поездка начинается с этих мест.

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Каждый украинец может получить билет на прямое сообщение с определенным направлением, а также на проезд несколькими поездами. Перевозчик напомнил, что железнодорожные перевозки в Германию, Чехию, Словакию, Австрию или Венгрию за пределы Польши происходят по правилам, принятым иностранными перевозчиками.

Правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины меняются с 1 июня. В настоящее время граждане Украины еще могут без оплаты путешествовать поездами PKP Intercity по всей территории Польши.

Источник: PKP Intercity